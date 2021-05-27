شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث عن اللقب الرابع مع الأهلى والسوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، فى السادسة مساء الجمعة ويبحث المارد الأحمر عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

وواجه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، انتقادات عنيفة عقب تراجع نتائج المارد الأحمر على صعيد بطولة الدوري الممتاز، إلا أن المدرب أستطاع أن يرد على كل المشككين في قدراته بتحقيق نتائج إيجايبة فلقد صعد لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها، ولايزال يملك فرصة الإنقضاض على صدارة الدوري حال الفوز بمبارياته المؤجلة ليؤكد أنه يتعامل بواقعية مع أزمة الغيابات والاصابات التى ضربت صفوف المارد الاحمر بالفترة الاخيرة.

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية ويبحث عن لقبه الرابع مع المارد الاحمر بعدما لعب 43 مع الاهلى حقق الفوز فى 30 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.

ويملك موسيمانى فى جعبته لقب سوبر أفريقى قبل مواجهة نهضة بركان ، حيث نجح المدرب الجنوب افريقى فى 18 فبراير من عام 2017 فى قيادة ماميلودي صنداونز لرفع بطولة كأس السوبر الأفريقي وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي 1-صفر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وكان صن داونز قد حقق حينها لقب دوري أبطال القارة للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك 3-صفر ذهابا وصفر-1 إيابًا.