فياريال الإسباني يتوج بطلا للدوري الأوروبي 2021 للمرة الأولى في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توج فياريال الإسباني بطلا للدوري الأوروبي 2021 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح في المباراة النهائية



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وتقدم فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 29، بينما أدرك إيدنسون كافاني التعادل ليونايتد بعد مرور 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، في محاولة لحسم الفائز بالمباراة لكن دون جدوى، قبل الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت لـ "الغواصات الصفراء".

وامتدت الإثارة إلى ركلات الترجيح، حيث نجح كافة لاعبي الفريقين في التسجيل، حتى انحصر الصراع على حارسي المرمى، والنتيجة تشير للتعادل 10-10.

لكن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مان يونايتد أهدر الركلة الأخيرة، ليكبد فريقه خسارة قاسية، ويمنح فياريال لقبا هو الأول في تاريخه بالمسابقة القارية.