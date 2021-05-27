موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بكأس مصر.. وتعزيزات أمنية باستاد السويس لتأمين اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2021، اليوم الخميس 27 مايو 2021 على استاد السويس الجديد، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور 16.

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز صعب في المباراة الأخيرة له في الدوري على النادي المصري بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن النادي الأهلي، ويصبح رصيده 54 نقطة.

تعزز الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد السويس الجيد لتأمين المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويؤمن رجال الأمن مداخل الاستاد، مع تأمين وصول حافلات الفريقين، ولاعبي الناديين، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة المرتقبة.

واكتملت صفوف النادى الإسماعيلى بعودة القوة الضاربة للدراويش قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد.

وخلت قائمة الفريق الأصفر من الإصابات بعدما شارك عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى فى جزء من المران الجماعى عقب تماثله للشفاء وانتهائه من البرنامج التأهيلى الذى خضع له طوال الفترة الماضية، على أن تصبح مشاركته فى المباريات القادمة فى يد الجهاز الفنى.

وعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى أمام المصرى البورسعيدى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى ظل رغبة جهاز الدراويش فى رصد نقاط القوة و الضعف لدى نادى الزمالك، قبل مواجهة النارية التى تجمع الفريقين اليوم لخميس في ثمن نهائي كأس مصر، وحذر إيهاب جلال لاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مباراة الزمالك، لاسيما أن الفريق الأبيض تمكن من الفوز على الطلائع 2-1 فى الدقائق القاتلة وكرر نفس السيناريو أمام المصرى البورسعيدى.

ويرغب الإسماعيلى فى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق فوز سيكون بمثابة الاغلى له هذا الموسم حال تم تحقيقه على نادى الزمالك، وذلك للاستمرار فى المنافسة على بطولة كأس مصر الغائبة عن خزينة الدراويش منذ 21 عاما