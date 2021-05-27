شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي قبل مباراتهما في السوبر الإفريقي غدا الجمعة، وهو ما سيتحدد فيه الأطقم التي سيرتديها كلا الفريقين.

ومن المتوقع أن يظهر الأهلي بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء باعتباره بطل دوري الأبطال فيما يرتدي نهضة بركان زيه التقليدي البرتقالي أو أي لون آخر اذا ما ارتأى مراقب المباراة وجود تقارب في ألوان الفريقين، ومن المتوقع أن يمثل الأهلي في الاجتماع الفني كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري.

كما يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الذي يحضره المدير الفني لكلا الفريقين ولاعب من كل فريق للحديث عن تحضيرات الفريقين لمباراة السوبر الإفريقي ودوافعهما في المباراة المرتقبة من كلا الفريقين، وهو الذي سيقام باستاد جاسم بن حمد بالدوحة الذي يستضيف مباراة الغد.