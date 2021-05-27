شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير "السلاح الرابح" للأهلى في السوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على الحضور الجماهيري المتوقع من مشجعيه المقيمين بقطر خلال مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، باعتبارها أهم الأسلحة التي يراهن عليها مسئولي الأهلي في استعادة جماهير الأهلي للقب الغائب عن جدرانه منذ 8 سنوات.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي باعتبار أن الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

ويمني مسئولو الأهلي النفس في أن تتواجد جماهير الأهلي بكثافة وتملأ المدرجات المخصصة للحضور في السوبر الإفريقي والمقدرة بـ30% من إجمالي سعة استاد جاسم بن حمد الدولي، لنها ستكون عامل إيجابي في شحذ همة لاعبي الأهلي ودفاع معنوي قوي على تحقيق اللقب الغائب.

ويترقب مسئولو الأهلي أن تعيد الجماهير الحمراء الملحمة التي صنعتها خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي، والتي شهدت تهافت الجماهير الحمراء على مؤازرة الفريق منذ أن حطت البعثة الحماء أقدامها في قطر وحتى الرحيل.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وهو اللقب الذي قاده للتتويجى بالنجمة التاسعة في مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال.