شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه الإمارات فى الدور قبل النهائى للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، منتخب الإمارات فى الثالثة عصر اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجاري.

كما يواجه فى السادسة مساء اليوم منتخب المغرب أول المجموعة الثانية ، منتخب البحرين ثاني المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي للبطولة العربية لكرة الصالات المقامة بمصر.

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته الأولي برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانياً برصيد6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

وفاز منتخب مصر للصالات، بقيادة مديره الفنى هشام صالح، على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة الصالات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكل من: محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد ، وفى المباراة الثانية تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدفين لكل فريق، حيث سجل للكويت الثنائي عبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن المسبحي، بينما جاء هدفا مصر عن طريق عبد الرحمن معوض ومصطفى خلف ، وفى المباراة الثالثة فاز منتخب مصر على البحرين 1 / 0 بهدف أحرزه محمد مارادونا.