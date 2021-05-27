الدوري الاسباني يخسر مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب تتويج فياريال

تسبب تتويج فياريال بلقب الدوري الأوروبي 2021 على حساب مانشستر يونايتد مساء أمس الاربعاء 26 مايو، في حجب مقعد الدوري الاسباني في البطولة الجديدة “دوري المؤتمر الأوروبي” المقرر انطلاقها لأول مرة قبل بداية موسم 2022/2021.

وتوقع جمهور الدوري الاسباني ذهاب مقعد فياريال إلى الفريق الذي تلاه في جدول ترتيب الدوري الاسباني الموسم المنقضي 2021/2020، ألا وهو “سلتا فيغو” من إقليم جليقية (غاليسيا).

واحتل سلتا فيغو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد منافسة قوية مع غرناطة التاسع، لكن كل الطرق أغلقت في وجه الفريق للتواجد الموسم المقبل في أوروبا، بسبب تتويج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا 2020 المؤجل، وتتويج برشلونة بنسخة 2021، مع تأهلهم إلى الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بفضل مراكزهم في الدوري المحلي (الخامس والثالث).

وكان من المفترض تأهل فياريال إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عقب احتلاله للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني الموسم المنقضي، إلا أن تتويجه بكأس الدوري الأوروبي حجب مقعد الإسبان الوحيد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليذهب هذا المقعد إلى أحد أندية الدوريات الصغرى في أوروبا، تمامًا مثلما حدث مع المقعد المخصص لبطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إذا ما كان من خارج قائمة الأندية المتأهلة عن طريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

سابع الليجا يهزم وصيف البريميرليج

احتفل عشاق الغواصات الصفراء (فياريال)، سابع الليجا، بأول تتويج في تاريخ فريقهم على الصعيدين المحلي والقاري منذ تأسيس النادي عام 1923، بعد أن هزم وصيف البريميرليج (مانشستر يونايتد) في المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي على الأراضي البولندية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 11/10، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

قبل أسابيع طويلة من تمكن فياريال من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي على حساب آرسنال ثم هزيمة يونايتد، لم يستطع الفريق الواقع في إقليم فالنسيا مُجاراة إشبيلية – حامل لقب اليوروباليج الموسم الماضي- لاحتلال المركز الرابع في الدوري الاسباني المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وعقب الخروج من المربع الذهبي مع بداية النصف الثاني من الموسم، دخل فريق الغواصات الصفراء في منافسة متوسطة المستوى مع الثنائي “ريال سوسيداد وريال بيتيس” على المقعدين المؤهلين إلى الدوري الأوروبي، وبعد شد وجذب، اكتفى فريق أوناي إيمري بالمركز السابع برصيد 58 نقطة.

وتفوق فياريال على سلتا فيغو الثامن بفارق 5 نقاط، وتخلف عن ريال سوسيداد الخامس بفارق 4 نقاط، وعن ريال بيتيس السادس بثلاث نقاط، وذلك بسبب الخسارة التي مُني بها أمام ريال مدريد في الجولة 38 والأخيرة من موسم 2021/2020 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ما هي الحالة الوحيدة لتأهل سلتا فيغو إلى أوروبا؟

حالة واحدة فقط قد تودي إلى تأهل سلتا فيغو ومعه غرناطة إلى المنافسات الأوروبية الموسم المقبل، وإن كانت صعبة بعض الشيء، لكنه خيار مطروح على طاولة يويفا هذه الأيام.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أنه إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” حرمان الثلاثي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ردًا على اتحادهم ضد اليويفا لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، ستحدث تغييرات كثيرة على كافة الأصعدة بخصوص البطولات الثلاث “دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي”.

وأكدت ماركا أن معاقبة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس من المشاركة القارية ستؤدي إلى تحول سيلتا فيغو إلى منافسات الدوري الأوروبي بدلاً من ريال بيتيس، وترشح غرناطة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وتأهل ريال سوسيداد وريال بيتيس بدلاً من ريال مدريد وبرشلونة إلى دوري الأبطال، وتأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا بدلاً من يوفنتوس الرابع، وذهاب روما إلى الدوري الأوروبي بدلاً من المؤتمر الأوروبي، وترشح ساسولو إلى المؤتمر الأوروبي لتعويض روما.

فياريال يعزز التواجد الاسباني في دوري أبطال أوروبا 2022/2021

عزز فياريال من التواجد الاسباني في دوري أبطال أوروبا 2022/2021 بخمسة أندية، بفضل تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

ولن يحتاج فريق الغواصات الصفراء الذي يترأسه رجل الأعمال الإسباني “فيرناندو رويج” للعب في البطولة الوليدة “دوري المؤتمر الأوروبي” المعروفة باسم الكونفرنس ليج، والتي تضم أندية الصف الثاني في الدوريات الخمس الكبرى، وأندية الصفين الثالث والرابع في الدوريات الأقل من حيث التصنيف القاري، ممن احتلوا مراكز متوسطة في الدوريات خلال الموسم الماضي.

وعلاوة على ذلك، سيكون فريق ملك الدوري الأوروبي “أوناي إيمري” في الوعاء الرئيسي الأول (المستوى الأول) خلال قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، جنبًا إلى جنب أبطال الدوريات الخمس الكبرى “أتلتيكو مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الالماني ومانشستر سيتي الانجليزي وانتر ميلان الايطالي وليل الفرنسي” بالاضافة إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، وتشيلسي أو زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

وينتظر فياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي المقرر له يوم 11 أغسطس في بلفاست، الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أو تشيلسي لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم 29 مايو الجاري في مدينة بورتو البرتغالية.