عبد العزيز المقبلي..أمل منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022 (بروفايل)

وضع هداف نادي ظفار “عبد العزيز المقبالي” حدًا لسلسلة تعادلات منتخب عمان الأول في مبارياته التحضيرية الأخيرة بتسجيله لهدف الفوز ضد تايلاند في اللقاء الذي أقيم منتصف هذا الأسبوع على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية.

وانتصر منتخب عُمان على تايلاند بالهدف الذي سجله عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وغلب الحذر بعدها في الشوط الثاني، مع كثرة التغييرات التي قام بها المدير الفني “برانكو إيفانكوفيتش” لتجربة عدد من البدلاء.

وتعادل منتخب سلطنة عمان في أول مباراتين له تحت قيادة المدرب الجديد “برانكو إيفانكوفيتش” من دون أهداف أمام الأردن و1/1 أمام الهند، في نهاية شهر مارس الماضي.

واستطاع عبد العزيز المقبالي تسجيل مشاركته كأساسي في مباراتي الأردن والهند، لكنه شعر بشيء من الغُربة حاله كحال باقي زملاءه في الفريق، وهذا ما ظهر جليًا أمام الاتحاد المحلي، ليقرر إقامة مُعسكر جديد في الإمارات يتخلله مباراتين وديتين جديدتين أمام تايلاند وأندونيسيا يومي الثلاثاء والاربعاء 25 و29 مايو، تحضيرًا لاستئناف مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيسافر منتخب عمان إلى قطر لخوض ثلاث مباريات متتالية في ختام دور مجموعات التصفيات المزدوجة أمام منتخبات “قطر وأفغانستان وبنغلادش” أيام 7 و11 و15 من يونيو المقبل، جميعهم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، على أمل تصدر المجموعة والترشح إلى المرحلة التالية من هذه التصفيات الصعبة.

عبد العزيز المقبالي..أمل منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2022

يُعد عبد العزيز المقبالي أبرز العناصر الأساسية في خط هجوم منتخب عمان منذ عام 2011 عندما أُستدعي للمرة الأولى لخوض مباراة في دور مجموعات تصفيات كأس العالم 2014 أمام منتخب أستراليا.

وبدأ عبد العزيز المقبلي مسيرته الكروية بين صفوف نادي ظفار العماني في عام 2009، وبعد موسم واحد إلتحق بنادي صحار الرياضي العماني لكنه لم يستمر لأكثر من موسمين ونصف ليترك الفريق في الميركاتو الشتوي 2013 بعد موافقته على عرض التعاون السعودي.

لكن تجربة عبد العزيز المقبلي في الملاعب السعودية لم تُكلل بالنجاح كما حدث مع المثل الأعلى للمهاجمين العُمانيين “عماد الحوسني” الذي ترك بصمة تاريخية مميزة مع النادي الاهلي السعودي بتسجيل كم هائل من الأهداف وصل لـ 70 هدف في 113 مباراة خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

لا شك أن مسيرة عبد العزيز المقبالي مع الأندية لا تُشبه مسيرة عماد الحوسني من قريب أو من بعيد، ولا يصح وضعهما معًا في وجه للمقارنة، إلا أن المقارنة واردة فيما يخص المنتخب العماني.

سجل عماد الحوسني في 126 مباراة مع منتخب عمان الأول 37 هدفًا، أما عبد العزيز حميد مبارك المقبلي فقد سجل 31 هدفًا في 89 مباراة دولية، من بينهم 8 مباريات وهدفين خارج الأجندة الدولية للفيفا، أي أنه رسميًا سجل 29 هدف في 81 مباراة.

ويعقد عشاق كرة القدم العمانية أمالاً عريضة على عبد العزيز المقبالي، المولود في مدينة صحار العماني عام 1989، لقيادة هجوم منتخب السلطنة لتحقيق الانتصارات المؤثرة كما يفعل دائمًا، فقد إمتاز عن رفاقه في المنتخب بتسجيل الأهداف المؤثرة.

وسجل عبد عزيز المقبالي ثنائية جميلة في مرمى الكويت خلال إحدى مباريات مجموعات كأس الخليج العربي في قطر نهاية شهر نوفمبر 2019، وفازت عمان 1/2.

كما أحرز ثنائيات أخرى أمام الهند وأفغانستان في تصفيات كأسي العالم 2018 و2022، وقاد بلاده للتعادل مع منتخب قطر 2/2 في لقاء ودي عام 2014 وسجل هدفًا، كما سجل هدفًا في تعادل عمان 2/2 أمام أستراليا في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2014 على الأراضي الأسترالية.

وخلال تصفيات كأس أمم آسيا 2015، أحرز هدف الفوز الوحيد أمام منتخب سوريا الصعب في شهر فبراير 2013، وقبلها بحوالي 6 أشهر ساعد عمان على التعادل 1/1 مع منتخب مصر في أغسطس 2012.

وبالاضافة لتلك الأهداف المؤثرة، استطاع هز شباك منتخب السعودية خلال دور مجموعات كأس الخليج العربي 2019، عندما خسرت عمان 1/3.

كما سجل ذات مرة 6 أهداف دفعة واحدة، في فوز عمان على منتخب بوتان بنتيجة 14/صفر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم آسيا 2019 (المباراة لعبت في مارس 2017).

وينشط عبد العزيز المقبلي منذ عام 2019 بين صفوف نادي ظفار العماني بعد تجربة قصيرة بين صفوف نادي الشمال القطري، وقاده خلال عامي 2020 و2021 لتحقيق لقبين في كأس جلالة السلطان قابوس المعظم (كأس عُمان).

وتُعد أفضل فترات عبد العزيز المقبالي عندما كان بين صفوف نادي فنجاء العماني في الفترة من 2013 إلى 2017، حيث تُوج مع الفريق بلقب كأس جلالة السلطان المعظم عام 2014، وقاده لتحقيق لقب الدوري العماني للمحترفين (عمانتل) بموسم 2016/2015.

وكانت للاعب تجربتين قصيرتين مع نادي الكويت الكويتي عام 2015 ثم نادي السويق العماني عامي 2017 و2018 قبل رحلته القصيرة إلى قطر مع الشمال ليعود في 2019 إلى سلطنة عمان لصناعة المزيد من الإنجازات مع فريق طفولته.