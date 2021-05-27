قبل مباريات الجولة الثالثة..جدول ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021

تعرف على جدول ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 قبل إقامة مباريات الجولة الثالثة، والتي ستشهد إقامة 5 مباريات أبرزها مباراة الكويت الكويتي أمام الفيصلي الأردني.

شهدت الجولة الأولى من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي، تحقيق نادي تشرين تعادلاً ثميناً على ملعب عمان الدولي أمام الكويت الكويتي 3/3 ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم الفيصلي الأردني ونادي شباب الأمعري الفلسطيني.

وشارك نادي الكويت ونادي شباب الأمعري الفلسطيني مباشرة في دور المجموعات دون الحاجة لدور فاصل بينهما على اثر انسحاب نادي السيب العماني من البطولة بجانب مواطنه نادي النصر.

وانسحب نادي السيب ومواطنه نادي النصر من البطولة في وقت سابق بعدما قررت السلطات في سلطنة عمان إيقاف جميع الانشطة الرياضية لوقت لاحق بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحقق الأنصار اللبناني الفوز على مركز بلاطة الفلسطيني بهدفين نظيفين، فيما فاز المحرق البحريني بهدف نظيف على السلط الأردني عن المجموعة الثانية.

وعن المجموعة الأولى، انتهت مباراة العهد اللبناني والوحدة السوري بالتعادل السلبى، فيما الغيت مباراة النصر العماني مع الحد البحريني بعد انسحاب الفريق العماني من البطولة.

وخلال الجولة الثانية، تصدر الفيصلي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفضل فوزه على تشرين، بينما تصدر الوحدة السوري المجموعة الأولى بعد حصد النقطة الثانية من تعادله مع الحد البحريني.

في الجدول التالي، نتعرف معكم على جدول ترتيب المجموعات.

المجموعة الأولى:

الوحدة السوري: نقطتان

الحد البحريني: نقطة واحدة

العهد اللبناني: نقطة واحدة

النصر العماني: منسحب

المجموعة الثانية:

الأنصار اللبناني: 3 نقاط

المحرق البحريني: 3 نقاط

السلط الأردني: 3 نقاط

مركز بلاطة الفلسطيني: 3 نقاط

المجموعة الثالثة:

الفيصلي الأردني: 6 نقاط

الكويت الكويتي: 4 نقاط

تشرين السوري: نقطة واحدة

شباب الأمعري: 0 نقاط

السيب العماني: منسحب

مباريات اليوم الخميس 27 مايو في كأس الاتحاد الآسيوي 2021

الأنصار ضد المحرق (الساعة 13:00 جرينيتش)

الفيصلي ضد الكويت (الساعة 13:00 جرينيتش)

العهد ضد الحد (الساعة 17:05 جرينيتش)

السلط ضد مركز بلاطة (الساعة 17:05 جرينيتش)

تشرين ضد شباب الأمعري (الساعة 17:05 جرينيتش)