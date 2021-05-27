الاتحاد الأفريقي : تواجد تقنية الـ "VAR" في مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تواجد تقنية الفيديو المساعد "الفار" في لقاء السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بياناً، يؤكد خلاله أنه سيتم استخدام حكم الفيديو المساعد في لقاء كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان.

ويخوض الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل نهضة بركان لقاء السوبر بصفته بطل كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة كأس السوبر الأفريقي، مساء الجمعة المقبلة في الدوحة عاصمة قطر.