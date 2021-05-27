الأهلي: الفريق بدون إصابات.. ومعلول جاهز لمواجهة نهضة بركان

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، أن الفريق لا يعاني من أي إصابات في الوقت الحالي، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": الأهلي في هذه اللحظة بلا إصابات، علي معلول تحت تصرف الجهاز الفني، واليوم تدرب بشكل كامل مع اللاعبين.

وتابع: الفقاعة الطبية بالدوحة تُنفَذ على أعلى مستوى، والمسحة الطبية لمباراة كأس السوبر ستُجرى غدًا.

وأكد"شوقي" أن الأهلي سينسق مع وزارة الصحة بعد عودة اللاعبين من قطر من أجل حصول الفريق على لقاح كورونا.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، للمنافسة على كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.