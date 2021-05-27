شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يحرم الاتحاد السكندري من خدمات مدافعه الجامايكى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، مدافع الفريق اللاعب الجامايكي داميون لوي نانا، من السفر مع زعيم الثغر لأسوان، لخوض المواجهة المرتقبة مع زهرة الجنوب الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء قرار الاستبعاد لحصول المدافع الجامايكي على 3 إنذارات في الدوري، كان آخرهم البطاقة الصفراء التي تحصل عليها في مباراة الاتحاد والجونة، والتي انتهت بالهزيمة أمام الجونة بهدف دون رد وأدت لتراجعه للمركز الثامن على جدول الترتيب.

وفاز فريق الجونة على زعيم الثغر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، الثلاثاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل هدف الجونة واللقاء الوحيد عمر السعيد مهاجم الفريق الساحلى المعار من الزمالك، من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

وعانى الاتحاد السكندرى من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث لم يفز الفريق في مبارياته السبعة الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار لزعيم الثغر هذا الموسم إلى 60 يوما مضت، وتحديد يوم الخامس من أبريل حينما فاز الاتحاد على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

وحذر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبيه من التهاون في أهدار مزيد من النقاط في الدورى هذا الموسم، وطالبهم بالعودة من اسوان بالنقاط الثلاثة لتحسين مركز الفريق في الدوري، حيث تراجع زعيم الثغر من المركز الثانى إلى المركز الثامن.