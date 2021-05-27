شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالانضمام للأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت أسماء العديد من اللاعبين بالانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق لمواصلة تحقيق البطولات.

ويفضل مسئولو النادي الأهلى تأجيل الحديث عن هذه الصفقات إلى نهاية الموسم، خاصة لارتباط الفريق بمباريات مهمة جدا في الوقت الحالي، بالإضافة لعدم تشتيت اللاعبين الذين يلعبون في نفس مراكز هؤلاء اللاعبين والقلق على مستقبله في النادي.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أكثر من مرة نافيا التوقيع مع أي لاعب حتى الآن، وأن هناك جلسة سوف تجمع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الفريق نهاية الموسم لوضع خطة التعاقدات والصفقات التي يريدها وتسويق اللاعبين الراحلين.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز 5 أسماء ارتبطت بالأهلى في الفترة الحالية..

سفيان رحيمى

ارتبط النادي الأهلي بالتعاقد مع سفيان رحيمي مهاجم فريق الرجاء، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية الموسم الحالي، من أجل تعزيز خط هجومه في المواسم المقبلة، وفقا لتقارير مغربية.

وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.

لكن رئيس الرجاء رشيد الأندلسي قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد اتصال رسمي من الأهلي بخصوص ضم سفيان رحيمي وإن كان هناك تحرك من وسطاء اللاعبين لمحاولة تسويق اللاعب وبيعه للأهلي أو أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه ولكن بشكل غير مباشر".

يعد أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش واحداً من أهم اللاعبين الذين ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، بعدما قدم عروضا جيدة للغاية نالت إشادة الجميع.

وخرج اللاعب أكثر من مرة يؤكد أن الانضمام للأهلى هو حلم حياته ويسعى لتحقيقه نهاية الموسم، خاصة في ظل حاجة الأهلى لهذا المركز الذى لا يوجد سوى حسين الشحات فيه مع كبر سن وليد سليمان.

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه مهاجمه حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً، كاشفاً رغبته فى ارتداء اللاعب قميص الأهلى.

وقال فرج عامر: "أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز، ومفاوضات الأهلى والزمالك مع حسام حسن لاتزال جارية فهو مهاجم متميز للغاية".

وخلال الموسم الجارى شارك حسام حسن مع سموحة فى 15 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، كان أهمها هدفه فى شباك الأهلى بالوقت القاتل ليحسم فوز سموحة بهدفين مقابل هدف ويلحق بالفريق الأحمر أول هزيمة محلية.

عبد الله ياسين

ارتبط عبدالله ياسين، صانع ألعاب فريق المقاولون العرب، بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب خاصة أمام الزمالك في الدوري.

ولكن مسئولو الأهلي أكدوا أنهم لم يدخلوا في أي مفاوضات مع اللاعب أو نادي المقاولون العرب للحصول على خدماته.

محمود رزق

ارتبط محمود رزق، مدافع فريق الاتحاد السكندري أيضا بالانتقال للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها مع زعيم الثغر.

في الوقت الذى تألق فيه أكثر من مدافع بالأهلى، مثل رامى ربيعة وياسر إبراهيم، مع تألق المغربى بدر بانون وأيمن أشرف، بالإضافة لعودة محمود متولى من الإصابة وأصبح جاهزا، ما يؤكد أن مفاوضات الأهلى مع مدافع الاتحاد ما هي إلا شائعات فقط.