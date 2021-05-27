شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء اليوم، الاربعاء، منافسات دور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش «البلاتينية PSA» للرجال والسيدات 2021، التي تستضيفها مدينة الجونة أحد أهم مدن أوراسكوم للتنمية عن فوز اللاعبين التاليين من بطولة الرجال، حيث: فاز الاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الاول عالميا على الاعب الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميا، وفاز اللاعب المصري فارس دسوقي المصنف سابع عالميا، على مواطنه المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عشر عالميا.

أما في بطولة السيدات: فازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا على اللاعبة الإنجليزية سارة جين بيري المصنفة الخامسة عالميا، وفازت اللاعبة المصرية هانيا الحمامى المصنفة السادسة عالميا على اللاعبة الفرنسية كميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا، كانت مباريات البطولة قد بدأت يوم 20 مايو بمشاركة أفضل 96 لاعب ولاعبة السكواش من 21 دولة حول العالم.

وشهد الدور ربع النهائي منافسات قوية وأداء مبهر في بطولة الرجال والسيدات، حيث تأهل كلا من محمد الشوربجي، وبول كول، وطارق مؤمن، ومصطفى عسل من بطولة الرجال; نور الشربيني ونوران جوهر، وأماندا صبحي،وهانيا الحمامى من بطولة السيدات إلى النصف النهائي. وتقام البطولة في ظل بروتوكولات صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300،000 دولار، كما تعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث وتتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.