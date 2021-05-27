شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحديات تنتظر اللجنة الجديدة في الزمالك برئاسة حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مهام إدارة القلعة البيضاء الأحد، بعد حفل تكريم وزارة الرياضة للجنة السابقة التى أدارت النادي الفترة الماضية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

ويواجه مجلس الإدارة الجديد العديد من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها خلال الفترة المقبلة من أجل النجاح في مهمته لإنقاذ النادي لحين انتخاب مجلس جديد.

ونستعرض أبرز الملفات التي تنتظر الجنة الجديدة في التقرير التالى..

الأزمة المالية

تعد الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية هي أكثر الملفات التي تحتاج لحل سريع في ظل وجود مديونيات عليه لأكثر من جهة، بخلاف المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية.

ويعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية، من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية، وتوفير موارد مالية للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوفاء بالتزامات القلعة البيضاء.

التجديد لساسى والنجوم

ملف التجديد لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعد الشغل الشاغل للجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، خاصة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الأبيض لتدبير مستحقاته المتأخرة للإبقاء عليه حتى لنهاية سبتمبر المقبل ليكون قوة للفريق في مباريات حسم الدوري المقبلة.

كما تسعى الإدارة لتجديد عقد كل من عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي ومصطفى فتحي والإيفواري رزاق سيسيه، الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

أزمة إمام عاشور ودوري 99

ويدرس حسين لبيب ملف عقوبة إمام عاشور بهدوء ودراسة قرار العقوبة من كل الجوانب لإيجاد الحلول المثالية، خاصة أن الإيقاف فارب على الانتهاء، كما ستحسم اللجنة قرار مشاركة فريق الشباب في المباراة الفاصلة مع الأهلى على لقب دوري 99، والتي حدد اتحاد الكرة يوم 26 مايو الجاري موعدا لها.

فرع أكتوبر والاستاد

إنشاء فرع جديد للزمالك بالسادس من أكتوبر، والاستاد الخاص بالنادي تحديات تواجه مجلس الإدارة الحالي، خاصة بعدما وقع المجلس السابق بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربي في مصر من أجل إنشاء الاستاد وفرع النادي بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الجديدة لإدارة النادي الأبيض جلسة مع مسئولي الشركة المكلفة بإنشاء الاستاد والفرع الجديد خلال الفترة المقبلة من أجل التعرف على التطورات الخاصة بالأمر.

شركة كرة القدم

ملف آخر يحتاج من اللجنة المكلفة اتخاذ الإجراءات الرسمية في إنشاء شركة كرة القدم الخاصة بالقلعة البيضاء في الفترة المقبلة، بعدما أعلنت اللجنة السابقة للنادي ن قرارها بإنشاء شركة للكرة، بينما من المقرر أن تستكمل الإدارة الجديدة الخطوات الخاصة بإنشاء الشركة، وتختار مجلس إدارتها خلال الفترة المقبلة.