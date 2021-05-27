كريم حافظ يتحدث عن علاقته بمصطفى محمد في تركيا.. وعرضان من إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى الجريتلي:

قال كريم حافظ، المحترف المصري في صفوف مالاطيا سبور التركي، إنه يتقابل مع مواطنه المحترف في صفوف جالاتا سراي، مصطفى محمد كثيراً.

وأضاف حافظ، خلال لقاء مع فضائية أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير:"مصطفى بدأ بصورة جيدة مع جالاتا سراي وهو بنادِ كبير فكان لابد من هذه البداية ثم تأثر بكورونا ولم يبدأ أكثر من مباراة كأساسي بعد عودته ولكنه ختم الموسم بصورة جيدة والمدرب يحبه".

وتابع المحترف المصري في صفوف مالاطيا سبور التركي:"تقابلت مع مصطفى محمد من قبل مع المنتخب الأول بمعسكر النيجر، وخطوة جالاتا سراي له أفضل من سانت إتيان فجالاتا سراي فريق كبير يُشارك بدوري أبطال أوروبا وسانت إتيان كان يُنافس للهروب من الهبوط وأرشح له الاستمرار موسم آخر مع فريقه فقد أثبت نفسه هذه السنة وعليه يستمر موسم (جالاتا سراي هيرفعه كلاعب) وأراه في الدوري الإنجليزي".

واسترسل حافظ:"الدوري التركي مثله مثل الدوري الفرنسي أو أقل منه بأشياء بسيطة وبه لاعبين عالميين ولعبت مع البرازيلي روبينيو في بشاك شهير وغيره فهو دوري قوي به كرة، وما يُعجبني في مصطفى محمد تأقلمه سريعاً؛ فتعلم الإنجليزية سريعًا بجانب (كلمتين تركي).

وعن متابعته لمباريات الدوري المحلي وكونه مازال أهلاويًا رد حافظ:"بالطبع أتابع الدوري المصري ولكن ليس كل المباريات ومازلت أهلاويًا فنشأت وأسرتي تُشاهد مباريات الأهلي"، فيما رد على سؤال مقدم البرنامج بخصوص موقفه إذا طلب الأهلي ضمه، قائلاً:"أي لاعب يتمنى اللعب لصالح الأندية الكبيرة في أي بلد وليس شرط انضم لنادي أشجعه فهناك لاعبين بالزمالك ينتمون للأهلي والعكس، وفلديّ هدفًا وإذا لم يُحقق لماذا لا أعود في فترة لمصر، ولكن لديّ عرض إسباني وأتمنى أن يوافق النادي عليه".

وأتم حافظ تصريحاته، بالتنويه إلى أنه يمتلك عرضاً آخر إسبانيًا بخلاف غرناطة الذي أبدى اهتماماً بضمه في يناير الماضي ولكن مازالت الأمور التفاوضية صعبة مع رئيس ناديه الذي يطلب أموالاً كثيرة.