المنتخب الجزائري يخوض 3 مباريات ودية في استعدادات تصفيات كأس العالم 2022

يستعد المنتخب الجزائري لـ خوض 3 مباريات ودية تحضيرية في استعدادات البلاد لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وبلغ حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، نهائيات البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022، لكن على محاربي الصحراء التحضير جيدًا إذا ما أرادوا العودة للمشاركة في كأس العالم أو الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية، فلن تكون المنافسة بهذه السهولة.

يبدأ المدرب الوطني لـ المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، جدول المباريات الإستعدادية لنهائيات الكان المقرر له على الأراضي الكاميرونية، بمواجهة شقيقه “منتخب موريتانيا” يوم 3 يونيو 2021، على أن تقام المباراة في الجزائر.

يلتقي بعدها منتخب الجزائر، الهادف للاحتفاظ بلقب كأس الأمم الافريقية الذي حققه في آخر نسخة عام 2019 في مصر، بمواجهة أحد أكثر المنتخبات المتطورة في الفترة الأخيرة “منتخب مالي”.

وتقام المباراة الودية بين منتخب الجزائر ونظيره المالي يوم 6 يونيو 2021، على الأراضي الجزائرية كما هو حال مواجهة المنتخب الموريتاني.

ويرحل بعد ذلك زملاء اسماعيل بناصر ورياض محرز إلى العاصمة التونسية، كي يواجهون نسور قرطاج “منتخب تونس” في المباراة الإستعدادية الثالثة والأقوى خلال شهر يونيو.

وتقام مباراة الجزائر وتونس يوم 11 يونيو 2021 في العاصمة التونسية، على الملعب الأولمبي برادس “حمادي لعقربي” التابع لنادي الترجي الرياضي التونسي.

إليكم جدول مباريات المنتخب الجزائري 2021: