موعد مباراة تشرين أمام شباب الأمعري في كأس الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة تشرين وشباب الأمعري ضمن مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي على ملعب عمان الدولي في الأردن.

تعد المباراة شكلية بالنسبة للفريقين، بعد خروجهما بشكل رسمي من المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الموالي بعد فشلهما في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين.

يحتل نادي تشرين -بطل الدوري السوري– المركز الثالث في المجموعة C برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل 3/3 أمام نادي الكويت الكويتي خلال الجولة الأولى، بينما خسر في الجولة الثانية 1/0 أمام الفيصلي الأردني ليودع البطولة.

من جهته يقبع نادي شباب الأمعري الفلسطيني في المركز الرابع والاخير دون أي نقاط بعد الهزيمة 0/2 أمام الفيصلي في الجولة الأولى، و الهزيمة 1/4 أمام الكويت الكويتي في الجولة الثانية.

موعد مباراة تشرين أمام شباب الامعري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة تشرين وشباب الامعري يوم الخميس 27 مايو 2021، بداية من الساعة 20:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان، حيث أقيمت جميع مباريات المجموعة الثالثة من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021، على هيئة دورة مجمعة.

ولم يتم نقل البث المباشر لمباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لهذا العام على أي قناة عربية فضائية، بعد فشل قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على الحقوق، لتترك هذه المهمة إلى المباريات الأرضية.

لكن الخليج 365 يعد عشاق الفريقين بنقل أحداث هذه المباراة في بث مباشر لحظة بلحظة من مكتب القاهرة، كما يمكن متابعة المباراة في بث مباشر على القناة التركية “Sport Smart” المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.