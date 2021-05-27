فياريال يهزم مانشستر يونايتد ويتوّج بطلاً للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

المنامة - ياسر ابراهيم -

توجّ فياريال بطلاً للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله في مدينة غدانسك البولندية.



أحرز فياريال الإسباني لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء في المباراة النهائية في مدينة غدانسك البولندية أمام 9500 متفرج.



ووقّع جيرارد مورينو (29) هدف "الغواصات الصفراء"، في حين سجّل الأوروغوياني إدينسون كافاني (55) هدف "الشياطين الحمر".



وضرب فياريال عصفورين بحجر واحد إذ توّج بلقبه الأوروبي الأول في أول نهائي يخوضه الفريق الإسباني كما ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في ذلك من خلال الليغا إذ أنهى الموسم في المركز السابع.



ويدين فياريال بهذا الإنجاز لحارس مرماه الأرجنتيني جيرونيمو رولي الذي تصدّى للركلة الترجيحية الحادية عشرة التي تولّى تنفيذها حامي عرين يونايتد الدولي الإسباني ديفيد دي خيا.



كما يعود الفضل في تتويج فياريال إلى مدربه المتخصص في المسابقة أوناي إيمري الذي أحرز لقبه الرابع في خامس نهائي في المسابقة القارية بعد ثلاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية فضلاً عن بلوغه المباراة النهائية مع أرسنال الإنكليزي عام 2019.

المصدر: بي إن سبورت