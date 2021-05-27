شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتظلم من اتحاد الكرة ويتهمه بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مسئولو الإسماعيلى إحتجاجا لاتحاد الكرة في أعقاب قراره الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والذي كان مقررا له غدا، دون تأجيل قمة الإسماعيلي مع الزمالك في كأس مصر والتى ستنطلق في نفس يوم اللقاء الأول.

وفند مسئولو النادى في الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر لموقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية وهو ما يضر بالمسابقة.

وثانى أسباب الاحتجاج تتمثل في تغيير ترتيب المباريات، فضلا عن حصول المنافس “بيراميدز” على فترة راحة أطول.

وأتم مسئولو الدراويش في ختام الاحتجاج أن الفريق في حالة ضغط كبير ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين.