شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تواجه نور الشربيني في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت اللاعبة المصرية «هانيا الحمامي» المصنفة السابعة عالميًا على اللاعبة الفرنسية «كاميل سيرم» المصنفة الرابعة على العالم ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش لتلاقي نظيرتها المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً في دور نصف النهائي.

استمرت المباراة لمدة (٥٩) دقيقة، وانتهت بفوزها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع نقاط (١١\٢) و(١١\٦) و(١١\٧).

ويعد ٢٠٢١ هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010. ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل ٩٦ لاعبا ولاعبة إسكواش من ٢١ دولة حول العالم في مجمع الجونة للإسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم «الفقاعة الطبية»، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي.