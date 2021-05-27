شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقي .. الأهلي يحمل الرقم القياسي ونهضة بركان يشارك لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف CAF» بأن بطولة السوبر الافريقي التاسعة والعشرين التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة 28 مايو ستكون في بيئة آمنة بيولوجيًا (فقاعة بيولوجية).

وستجمع المباراة بين بطل دوري الأبطال 2019-2020، وهو النادي الأهلي المصري، ضد بطل كأس الكونفيدرالية 2019-2020، وهو نادي نهضة بركان نهضة بركان المغربي وذلك على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وسيشارك كلا الفريقين والمسؤولين في المباراة في «فقاعة بيولوجية» عند الوصول. يتضمن ذلك عدم الاتصال بأشخاص خارج البيئة الآمنة بيولوجيًا قبل المباراة.

هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها «كاف» نظام فقاعة بيولوجية كاملة في مباراة منذ بداية الوباء العام الماضي، وقد أقيمت النسخة الأولى في عام 1993 بين الفائز بكأس إفريقيا للأندية الأبطال (المعروفة الآن باسم دوري الأبطال) والفائز بكأس الكؤوس الأفريقية. ومنذ عام 2004، جمعت بين الفائزين بدوري الأبطال كأس الكونفيدرالية.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس السوبر، بعد أن حققها ست مرات من أصل ثماني نهائيات خاضها، وآخرها نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

بينما لم يفز نهضة بركان بكأس السوبر، حيث تعد مواجهة النادي الأهلي هي الأولى له في البطولة، بعد أن فاز بأول لقب أفريقي له في كأس الكونفيدرالية في نسختها الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى كأس السوبر 2020 بعد فوزه بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه ،على الزمالك في النهائي، فيما توج نهضة بركان بكأس الكونفيدرالية بفوزه على بيراميدز المصري.

وقررت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر 2020 السماح للجمهور بالحضور وبنسبة 30٪ من سعة الملعب والذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، لمن هم في سن 12 سنة وما فوق، وكذلك أولئك الذين تعافوا من الفيرس في الأشهر التسعة السابقة.علما بأن المباراة ستقام الساعة 6 مساءا مع أخذ الاحتياطات الكاملة والقيود من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.