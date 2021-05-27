شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد فرجاني ساسي.. رئيس الزمالك يكشف موعد التجديد للاعب التونسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، عن تفاصيل جديدة في ملف عقد تجديد اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

وقال لبيب خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم: «سيظل من يرغب في البقاء مع الزمالك»، موضحًا أن اللجنة الجديدة فتحت خطوط اتصال مع جميع اللاعبين الذي تحتاج عقودهم للتجديد.

وأضاف: «أي لاعب يرغب في الاستمرار داخل نادي الزمالك، سنتمسك به بشرط تمسكه بنا، فتحنا اتصالات مع جميع اللاعبين، ويشرفنا استمرار من يرغب في ذلك داخل أروقة الزمالك».

ووجه لبيب، التهنئة لتتويج فريق مواليد 2003، مؤكدا أن النتائج المميزة ثمار عمل المجالس المتعاقبة في القلعة البيضاء، أُبارك لفريق السلة الذي فاز خارج مصر، نرغب في التتويج بكأس البطولة من أجل إسعاد جماهير نادي الزمالك«.