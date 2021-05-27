شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة النهضة.. تعرف على قائمة هدافي الأهلى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء الجمعة المقبل، نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطري.

يبحث الأهلى عن لقبه السابع فى البطولة بعدما غابت عن خزائنه منذ عام 2014 آخر ألقابه، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه وكتابه اسمه فى سجلا الأبطال.

ستقام مباراة السوبر فى قطر للعام الثالث على التوالى، بناءً على اتفاقية مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وتقام المباراة دون حضور جماهيرى، بسبب فيروس كورونا.

ويتقاسم الثنائي الأنجولي أمادو فلافيو؛ مهاجم الأهلي السابق، وعمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، صدارة هدافي الفريق الأحمر في بطولة السوبر الإفريقي برصيد هدفين لكل لاعب.

وقبل مباراة نهضة بركان نستعرض قائمة هدافي الأهلى في بطولة السوبر الأفريقي..

فلافيو "هدفين"

عمرو جمال "هدفين"

خالد بيبو "هدف"

حسام غالى "هدف"

عصام الحصرى "هدف"

سيد عبد الحفيظ "هدف"

رامي ربيعة "هدف"

محمد بركات "هدف"

محمد ناجى جدو "هدف"