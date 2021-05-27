شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض ذبح حسين الشحات بعد تراجع مستواه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ذبح حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر بالاستجابة لمطالب رحيله عن النادي أو تجميده على دكة الأهلي في الفترة المقبلة، بداعي تراجع مستوى اللاعب وعدم تقديم المستويات التي تؤهله للبقاء في التشكيل الأساسي للنسور الحمر، لاسيما مع فشل اللاعب في استغلال العديد من الفرص التي أتيحت له خلال الفترة الماضية.

وحرص موسيماني على دعم حسين الشحات ويرى أن المطالبة برحيل اللاعب عن النادي بنهاية الموسم الحالي غير منطقية، لاسيما وأنه قادر على استعادة مستواه المعهود وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر، شريطة أن يركز اللاعب في عمله ولا يلتفت للانتقادات التي توجه له.

ويؤمن موسيماني بأن الشحات يجتهد قدر الإمكان في التدريبات ويحاول تقديم كل ما لديه ولكن ينقصه استعادة الثقة في نفسه وأن يحالفه التوفيق حتى يتألق مجددا مع الفريق الأحمر، وبمجرد استعادة ثقته في نفسه سيكون مفيدا للفريق الأحمر.

هذا ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة نهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقي السادسة مساء الجمعة ، ومن المقرر أن تجري بعثة الأهلي مسحة طبية صباح اليوم استعدادًا للمباراة وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباراة، وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية قبل الدخول في فقاعة طبية بقطر استعدادًا للسوبر الإفريقي، فيما تقوم البعثة بإجراء مسحة جديدة اليوم.