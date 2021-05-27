شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والإسماعيلي في الكأس .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي في كأس مصر، والتي يحاول فيها الفريق الأبيض مواصلة الانتصارات التي يحققها خلال الفترة الماضية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي اليوم الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد السويس.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل

محمد عواد

محمود الونش – أحمد فتوح – محمد عبدالسلام – حازم إمام

فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز- أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو- إسلام جابر

مروان حمدي