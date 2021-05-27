شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول الأولى في العضلة الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي المصري، لأول مرة سر تجدد إصابة التونسي على معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات.

وقال أبوعبلة لموقع الأهلي الرسمي: «في الوقت الحالي على معلول جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وتحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية».

وأردف: «علي معلول كان قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة».

وفسر: «نسبة تجدد الإصابة في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65%. ومن الحظ السيء أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقا للبروتوكول».

وأكد: «معلول شارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ومؤخرا انتظم بشكل كامل في المران واستشرنا مركزا طبيا عالميا في قطر، وأكد جاهزية معلول للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك بالطبع وفقا لرؤية الجهاز الفني».

وفي سياق متصل كشف طبيب الأهلي، جاهزية أيمن أشرف للقاء السوبر الإفريقي، بعد غد الجمعة أمام نهضة بركان، موضحا أن اللاعب لم يشكو من الإصابة في الركبة مثلما تردد، وهو الآن سليم وجاهز.

كما أوضح طبيب الأهلي جاهزية حمدي فتحي لاعب الوسط أيضا، علاوة على انتظام كريم نيدفيد في التدريبات أيضا، حيث بات تحت تصرف الجهاز الفني للقلعة الحمراء.