شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم القمة.. الزمالك لا يخسر مع صافرة أمين عمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي للحكم أمين عمر، وذلك بمنافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الجاري 2020-2021 بملعب السويس.

وأدار أمين عمر 20 مباراة للزمالك كان أخرها في القمة أمام الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعلى مدار 20 مباراة أدارت خلالها صافرة أمين عمر مباريات الزمالك لم يتعرض الفريق لأي خسارة وتعادل في 4 وحقق 16 انتصاراً.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة حرس الحدود في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر، بينما تخطى الاسماعيلي عقبة فيينا.

وتقابل الزمالك والاسماعيلي هذا الموسم في لقاء الدور الأول للدوري وفاز الأبيض بنتيجة 2/1.