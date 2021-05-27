شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 18 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب السويس مساء اليوم الخميس، مباراة جماهيرية من الطراز الأول تجمع الزمالك والاسماعيلي في احدى كلاسيكيات الكرة المصرية، وذلك بمنافسات ثمن نهائي كأس مصر.

الزمالك والإسماعيلي تقابلا في 18 مباراة بكأس مصر قبل مباراة الليلة، وكان التفوق واضحاً للأبيض في 16 مرة "منهم مرتين اثر ركلات الترجيح"، في حين تخطى الدراويش عقبة ولاد العم في مناسبتين فقط.

وسجل الزمالك 44 هدفاً في شباك الاسماعيلي، ونجح الدراويش في احراز 13 هدفاً.

وكان أخر انتصار للإسماعيلي على الزمالك في كأس في موسم 1996-1997 في ربع النهائي بقدم أحمد فكري الصغير، وهو الذي عاد ليسجل في شباك الأهلي بالنهائي ويمنح اللقب لأبناء المدينة الساحلية.

الانتصار الأعرض كان من نصيب الزمالك في مناسبتين بنتيجة 4/0، موسم وذلك في موسم 1938-1939 و في 2015-2016.

وكان محمد لطيف نجم الزمالك وشيخ المعلقين، هو أول من سجل في مباريات الزمالك والاسماعيلي بكأس مصر بثنائية دونها في لقاء موسم 1932-1933.