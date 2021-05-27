شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الدوري الأوروبي: إيمري الاستثنائي يقود فياريال للقب تاريخي.. والعقدة الإسبانية مستمرة لمانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي فياريال الإسباني لقبًا تاريخيًا وذلك بتغلبه في نهائي الدوري الأوروبي على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (11-10) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وأنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الإسباني بهدف وحيد من توقيع جيرارد مورينو.

وفي الشوط الثاني عدل اليونايتد النتيجة عن طريق المهاجم إيدنسون كافاني، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

وخاض الفريقان 30 دقيقة مقسمة على شوطين كوقت إضافي، لكنهما فشل في التسديد حتى على المرمى (3 تسديدات من فياريال مقابل تسديدة واحدة فقط من مانشستر يونايتد) ليحتكما لركلات الترجيح.

وفي ركلات الجزاء الترجيحية، تمكن اللاعبون ال10 من كل فريق في تسجيل جميع الركلات بشكل ناجح، لكن عند تسديد الحراس، تمكن حارس مرمى فياريال جيرونيمو رولي من تسجيل الركلة الخاصة بفريقه، ثم تألق وتصدى لركلة الجزاء التي سددها الحارس دي خيا، ليقود فريقه للتتويج بأول لقب كبير على الإطلاق

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإسكتلندي، سكوت ماكتوميناي، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير في وسط الملعب.

ماكتوميناي افتك الكرة في 4 مناسبات، ربح 14 إلتحامًا، راوغ بنجاح في 6 مرات، وصنع هدف التعادل لمانشستر يونايتد.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فياريال حقق أول لقب أوروبي في تاريخه مع لعبه أول نهائي أوروبي كبير على الإطلاق.

- أوناي إيمري توج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته ليدخل تاريخ المسابقة (بمسماها الحالي أو السابق "كأس الإتحاد الأوروبي) كأكثر المدربين تتويجًا بلقب هذه المسابقة متجاوزًا المخضرم الإيطالي، جيوفاني تراباتوني (3).

- كافاني سجل 17 هدفًا في أخر 16 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي، بما في ذلك 16 هدفًا في أخر 11 مباراة بشكل اساسي.

- جيرارد مورينو هو أول لاعب من فياريال يسجل 30 هدفًا أو أكثر في مختلف البطولات خلال موسم واحد مع الفريق منذ جوسيبي روسي في موسم 2010/2011 (32).

- إيدنسون كافاني دخل تاريخ الشياطين الحمر حيث أصبح أكبر لاعب سنًا (بعمر 34 عامًا و101 يومًا) يسجل في نهائي أوروبي مع الفريق، متخطيًا الرقم السابق بأسم تيدي شيرينجهام (33 عامًا و54 يومًا).

- فقط جاري مكأليستر (36 عامًا - مع ليفربول في 2001) وديديه دروجبا (34 عامًا - مع تشيلسي في 2012) كانا بعمر أكبر من كافاني عندما سجلا في نهائي أوروبي كبير مع نادي إنجليزي.

- كافاني هو أول لاعب يسجل ذهابًا وإيابًا في نصف النهائي ثم يسجل في النهائي خلال موسم بمسابقة الدوري الأوروبي منذ كيفن جاميرو مع إشبيلية في موسم 2015/2016.

- هذا كان أول نهائي دوري أوروبي يحتاج لعب وقت إضافي من شوطين منذ نهائي نسخة موسم 2013/2014، ووقتها إشبيلية بقيادة أوناي إيمري تغلب على بنفيكا بـ ركلات الجزاء.

- مانشستر يونايتد خسر 6 من أخر 7 مباريات في مختلف البطولات حُسمت بركلات الجزاء الترجيحية (الفوز الوحيد كان على روكدال في الدور الثالث من كأس كاراباو في عام 2019).

- جميع النهائيات الكبرى التي خسرها مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية كانت ضد فرق إسبانية (3 من 8، ضد برشلونة "مرتين" وضد فياريال).

- اخر 10 مواجهات بين الأندية الإنجليزية والأندية الإسبانية في النهائيات الأوروبية (سواء النهائيات الكبرى أو كأس السوبر) انتهت جميعها لصالح الإسبان. 4 من هذه الهزائم من نصيب مانشستر يونايتد (ضد برشلونة في 2009 و2011، وضد ريال مدريد في 2017، وضد فياريال في 2021)