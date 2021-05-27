شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى يواجه الشوربجى بنصف نهائى الجونة للاسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فارس الدسوقى إلى نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز الدسوقى بثلالثة أشواط مقابل شوطين على مواطنه مصطفى عسل لاعب الأهلى فى مباراة ربع النهائى والتى استمرت حتى 123 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:10-12, 8-11, 11-2, 11-4, 11-9.

من جانبه أكد الدسوقى فى تصريحات لليوم السابع أن مباراته المرتقبة مع محمد الشوربجى لن تكون سهلة فى نصف النهائى مضيفا أن لقاءه مع عسل ظهر خلاله الكثير من الانفعالات بسبب حالة الاستفزاز التى اعتمد عليها لاعب الأهلى فى تعطيل اللعب، مشددا على حبه للعب فى الأجواء الجماهيرية بمصر.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم فى رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التى يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هى أول حدث رياضى يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.