شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى: أتمنى فوز الأهلى بلقب أفريقيا وعلى جماهير الزمالك دعم النادي ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن يفوز النادي الأهلى ببطولة أفريقيا هذا الموسم لأنه ممثل مصر، وطالب جماهير الزمالك بدعم النادي.

وقال محمد الأتربى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "الأهلى هو ممثل مصر في بطولة أفريقيا وأتمنى أن يحقق اللقب ويطيح بنادي الترجى الذى تهاون في مباراته مع مولودية الجزائر وأخرج الزمالك، ولكن احنا السبب إننا وصلنا لكدة".

وأضاف نائب رئيس اللجنة: "لو جماهير الزمالك وقفت مع النادي هتحل الأزمة المالية الكبرى التي يعانى منها الزمالك، وهناك اقتراح لفتح حساب لاستقبال دعم الجماهير، يعنى لو كل واحد دفع 100 جنيه ممكن ندبر مليار جنيه في وقت قليل، ولكن نحتاج موافقة الجهات الجنائية".

وتابع الأتربى: "كارتيرون له كافة الصلاحيات في إعادة اللاعبين المعارين، واختيار الصفقات الجديدة، ونتمنى التتويج بالدورى هذا الموسم".

وأضاف: "الوضح الحالي لنادي الزمالك صعب لكن لدينا طرق كثيرة لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، واللجنة الحالية لا تملك عصا سحرية لكن لدينا أفكار غير تقليدية بدليل أننا وفرنا جزء من مستحقات اللاعبين".

وأوضح محمد الأتربى: "فكرة تأسيس شركة كرة القدم قائمة وتواصلنا مع إحدى الجهات لدراسة الملف بالكامل ولم نستقر حتى الآن على الأسماء التي ستدير شركة نادي الزمالك، وملف إنشاء فرع واستاد لنادي الزمالك بالسادس من أكتوبر جاهز للتنفيذ".