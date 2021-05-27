شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تدعو فريق 2003 للاحتفال بعد التتويج ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، فريق الشباب مواليد 2003 والجهاز الفني للاجتماع والاحتفال مع اللجنة في والواحدة ظهر اليوم الخميس، بعدما توج الفريق ببطولة الجمهورية عقب الفوز على فريق انبي بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة رقم 18 والأخيرة من المرحلة الثانية التنافسية لبطولة الجمهورية.

وحرصت لجنة حسين لبيب ومعه وحسين السيد وحسام المندوه الحسيني أعضاء اللجنة ، وحسين السمري المدير التنفيذى، علي حضور المباراة لمؤازة اللاعبين.

وطلب حسين لبيب من الجهاز الفني واللاعبين والمسئولون عن قطاع الناشئين التواجد فى النادي غدًا للاجتماع معهم والاحتفال بتتويجهم ببطولة الجمهورية.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا إداريا للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي، ويقود قطاع الناشئين بالنادي، طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع.

أحرز أهداف الزمالك فى لقاء أنبي كل من.. عبدالله محمد في الشوط الأول في الدقيقة 40 ، وكريم عبدون بالدقيقة 6 من الشوط الثاني، وماجد هاني بالدقيقة 45 من الشوط التاني.

وتصدر زمالك 2003 المسابقة برصيد 38 نقطة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة.

وبدء الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي.. أحمد نادر السيد.

خط الدفاع.. أحمد رفاعي، محمد كمال اوماجا، أحمد محمود، محي جمعة.

خط الوسط.. مصطفى أحمد، ماجد هاني، أحمد عبدالرحيم ايشو، كريم عبدون، عبدالله محمد.

خط الهجوم.. عبدالرحمن حمادة الفيومي.