شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: تلقيت عروضا من إسبانيا وأحلم باللعب لبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريم حافظ المحترف المصري ضمن صفوف مالاطيا سبور التركى، عن بداية مشواره مع كرة القدم قائلا: "بداتي كانت في دمنهور ثم النادي الأهلي قعدت 5 سنين، ثم وادي دجلة، بعد كده سافرت على بلجيكا، وكان بداية مشواري الاحترافي، رغم إن كان سني صغير وقتها لكن أنا بحب المخاطرة".

وتابع حافظ في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "تريزيجيه ساعدني كثيرا في قاسم باشا، والموسم الحالي هو الأفضل ليا منذ احترافي، وتلقيت عروضا من الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة".

وأكمل نجم منتخب مصر المحترف فى الدوري التركي: "أحلم باللعب لبرشلونة، ومشكلة مالاطيا سبور أنه فريق بعيد عن المنافسات الأوروبية".

وتابع كريم حافظ: "لسه محققتش هدفي من الاحتراف، لكن في فرصة في اسبانيا قد تكون الموسم المقبل، لكن الموضوع في يد النادي التركي، لأنهم أحيانا مش بيوافقوا بسهولة".

وعن تمثيله لمنتخب مصر قال حافظ: "كنت أعشق محمد عبد الوهاب في الأهلي ومنتخب مصر، ولعبت بقميص المنتخب في سن صغير وكانت أول مباراة لي مع مالاوي، وهيكتور كوبر شاهدني وقرر ضمي حتى المعسكر الذي سبق كاس العالم".

وأوضح: "تم استبعادي من كاس العالم 2018 لعدم الجاهزية، لأني تعرضت للإصابة قبل كاس العالم بستة أشهر وبقيت بعيدا عن الملاعب من شهر يناير وحتى شهر مايو الذي سبق المونديال مباشرة، ومن وقتها وأنا بعيد عن قائمة الفراعنة".