شكرا لقرائتكم خبر عن غلطت ومش هعمل كدة تانى.. محمود قاعود يعتذر عن واقعة مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود قاعود، لاعب فريق البنك الأهلي، باعتذار رسمى على الهواء مباشرة، لإدارة النادى والجهاز الفنى على رفض الخروج من ملعب المباراة أمام سموحة فى بطولة الدورى.

وقال اللاعب فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت 2: "أنا غلطت فعلا فى النادى وعمرها ما هتتكرر تانى منى وجاهز لأى عقوبة".

وأضاف قاعود أنها المرة الأولى التى يعترض فيها على قرار المدير الفنى، ولكن لن تتكرر مرة أخرى قائلا: "مش هعمل كدة تانى".

وقام محمود قاعود بتوجيه بعض الإشارات لدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب وتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لانهاء الامر ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج واستكمال المباراة للنهاية.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت، وأحرز هدفى فريق البنك الأهلى أحمد على، بينما جاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحى.