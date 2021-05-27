شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نور الشربينى فى نصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة السادسة عالميا، إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-6, 9-11, 11-7، وبذلك تواجه هانيا مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في مباراة الدور نصف النهائي.

وقالت الحمامي في تصريحات لليوم السابع: "مباراة الغد أمام نور الشربيني ستكون صعبة للغاية وأتمنى الوصول للنهائي، ورنيم الوليلي تنصحني باستمرار في مبارياتي ضد الأجانب حتى بعد اعتزالها".

يذكر أن نور الشربيني أيضا كانت قد تأهلت إلى نصف النهائي، وفازت الشربيني في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها الانجليزية سارة جان بيري، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-6, 11-6.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.