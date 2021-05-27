شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا بعد الهزيمة من إنبى: واضح إن الضغط على الحكام بيجيب نتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد معتز البطاوى، المدير الرياضي لفريق سيراميكا، القرارات التحكيمية التي شهدها لقاء فريقه أمام إنبى والذي انتهى بخسارة سيراميكا بهدفين دون مقابل، قائلا: "الواضح إن الضغط على الحكام بيجيب نتيجة، إنبى لما هاجم التحكيم العقوبات اتخففت واتحسب له ضربة جزاء غريبة أمامنا".

وتابع البطاوي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب اللقاء: "إنبي ملهومش علاقة باللي حصل من التحكيم النهاردة، كلهم قامات كبيرة ونعتز بهم جميعا، لكن القرارات عليها علامات استفهام كبيرة، هو أنا لازم أهاجم التحكيم عشان متظلمش".

وأضاف المدير الرياضي لفريق سيراميكا: "أثق في قدرة فريقي على ردة الفعل القوية بعد الهزيمة، كلما تعرضنا لكبوة نرد بعدها بقوة، وأعتقد أن الفريق قادر على العودة مجددا لسكة الانتصارات".

وحقق فريق إنبى الفوز على نظيره سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق إنبى عن طريق كل من دينوبيتر جودي في الدقيقة 60 عقب أستغلال ركلة ركنية لصالح الفريق البترولى وصلت إلى دينوبيتر جودي داخل منطقة الجزاء ومتابعتها عقب ارتدادها من الحارس عامر عامر حارس مرمى سيراميكا لتسديدها داخل الشباك بينما جاء الهدف الثانى عن طريق رامى صبرى في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثامن.