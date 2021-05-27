شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم 27 / 5 / 2021 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ستاد السويس الجديد في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات الكأس

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى بكأس مصر

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ، ويعاني لاعبو الزمالك من ارهاق شديد بسبب السفر بين المحافظات في فترة زمنية قليلة، حيث خاض الفريق مباراة المصري يوم الأثنين الماضي في الإسكندرية، وتوجه الفريق يوم الثلاثاء الي العين السخنة للدخول في معسكر لمدة يومين قبل مباراة الليلة.

مشوار الزمالك والاسماعيلى بالكأس

الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة فيما تخطى الاسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف

الإصابات والغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلى

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.

التشكيل المتوقع للزمالك والاسماعيلى في مباراة الليلة

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – أوباما – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

في المقابل يبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من :" محمد فوزى ومارسيلو ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد عادل وعماد حمدى ومحمد حسن وأرى بابل وأحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس مباراة الزمالك والاسماعيلى بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.