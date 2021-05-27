شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى: سيتم توثيق عقود 4 لاعبين ومستحقات ساسى يتم تدبيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن اللجنة ستقوم بتوثيق عقود 4 لاعبين في الفترة الحالية، ونعمل على حل أزمة متأخرات فرجانى ساسى والتجديد له.

وقال محمد الأتربى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "وافقت على التواجد في اللجنة الجديدة بسبب حبى وانتمائي لناد الزمالك ومن غير المنطقى عدم قبولي لهذه المهمة لأنها تكليف من الدولة، والكابتن حسين لبيب يتواجد في نادي الزمالك باستمرار منذ الإعلان عن توليه رئاسة اللجنة الجديدة".

وأضاف محمد الأتربى: "وضع الزمالك صعب ونحتاج لحلول غير تقليدية، والنادي يمر بأزمات نتيجة عدم سداد مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ونجحنا في تدبير جزء من مستحقات لاعبى الزمالك ولم يتبرع أحد من رجال الأعمال حتى الآن".

وأوضح نائب رئيس اللجنة: "لاعبو الزمالك سيحصلون على مستحقاتهم بحد أقصى يوم الأحد المقبل، وسيتم جدولة مستحقات اللاعبين وأشكر الجميع على تحمل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وتابع: "نحتاج لدعم محبى وجماهير نادي الزمالك ولا بد من موافقة وزارة الشباب والرياضة، وسيتم توثيق عقود شيكابالا وجنش وأوباما وأحمد فتوح، وأشرف بن شرقى لم يشكُ الزمالك بسبب عدم صرف مستحقاته حتى الآن".

وأكد محمد الأتربى: "فرجاني ساسى يحب نادى الزمالك ولديه رغبة في البقاء الفترة المقبلة، وتواصلنا معه للاتفاق على تقديم جزء من مستحقاته المتأخرة ودفع الجزء الأخر بعد أسبوعين، ثم التحدث عن مسألة التجديد، وأى كلام عن أنه وقع عقود جديدة غير صحيح".