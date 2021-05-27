شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد مروان عطية قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الاتحاد السكندري جهود لاعب الوسط مروان عطية قبل مواجهة أسوان المقرر لها بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، والذى يحتل فيه زعيم الثغر المركز الثامن على جدول الترتيب.

وغاب مروان عطية عن مباراة الاتحاد أمام الجونة للإيقاف، بعدما تلقى 3 إنذارات هذا الموسم، لتكون عودة للفريق إضافة قوية لزعيم الثغر قبل مواجهة زهرة الجنوب.

ومن المقرر أن يدير حسام حسن المباراة المقبلة أمام أسوان من المدرجات، حيث يقضى عقوبة الإيقاف لمباراتين تنفيذا لقرارات إدارة المسابقات على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الاتحاد والمصري في الدوري.

ويعتبر مروان عطية من الأوراق والركائز الأساسية لفريق الاتحاد، حيث يمكن توظيفه في مركزي الدفاع والوسط، ويمنح مديره الفني حسام حسن حلولا تكتيكية كبيرة خلال المباريات.