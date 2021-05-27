شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بترو دى لواندا الأنجولي ببطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الطرف الثانى لمباراة نصف نهائي من بطولة أفريقيا لكرة السلة، والذى تأهل له الزمالك بالفوز فى ربع النهائي أمام كاب فيردى الكاميروني.

ومن المقرر أن يلتقى فريق سلة الزمالك نظيره بترو دى لواندا الأنجولى نصف نهائي لافروليج. وتأهل لواندا الأنجولى لنصف النهائي بعد الفوز على جمعية سلا المغربي بنتيجة 79/72 فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل.

وتأهل فريق كرة السلة للرجال بنادي الزمالك إلى الدور النصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية المقامة في رواندا بالفوز على كاب فيردى الكاميرونى، فى إطار منافسات ربع نهائى البطولة بنتيجة 82-53، ليكون الفريق الأبيض أول المتأهلين للمربع الذهبي.