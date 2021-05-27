شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمور تقرب الزمالك من التتويج بالدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادي الزمالك ابتعاده بصدارة الدوري، بعد الفوز المثير على نادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين.

ورفع نادي الزمالك الفارق بينه وبين الأهلى الوصيف لـ14 نقطة كاملة بعدما رفع الزمالك رصيده عند 54 نقطة ولكن من 24 مباراة في المقابل وصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثاني ولكن من 19 مباراة.

مواصلة الانتصارات

أول هذه العوامل مواصلة الأبيض في تحقيق الانتصارات لزيادة الضغط على لاعبى الأهلى خشية فقدان النقاط التي ستصعب موقفهم كثيرا في مشوار المنافسة على اللقب.

يخوض الزمالك مبارياته القادمة بكل أرياحية وثقة نظرا للانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الثقة، خاصة أن الفريق خرج من بطولة أفريقيا وسيكون تركيز منصب على بطولة الدوري والكأس فقط على عكس الأهلى.

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ضغط المباريات مؤخرا وسيكون في أزمة كبيرة للغاية عندما يخوض مبارياته المؤجلة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وهو ما سيعرّضه لخطر فقدان مزيد من النقاط.

استمرار تعرض لاعبي المارد الأحمر للإصابات والإجهاد نتيجة كثرة خوض المباريات خلال فترة زمنية قصيرة، سيتسبب ذلك في فقدان مزيد من النقاط بالنسبة للفريق.