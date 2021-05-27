شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: نتمنى استمرار مصطفى فتحى معنا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة المستوى المميز الذي ظهر به فريقه هذا الموسم قائلا: "خسرت مباراتين فقط في الدوري وكانا أمام الزمالك، مرة في الدور الأول والأخرى في الدور الثاني، المباراة الأولى كنا نستحق الخسارة، أما الثانية فلم نكن نستحقها تماما".

وكشف سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير موقف عودة مصطفى فتحي نجم نادي الزمالك المعار إلى صفوف فريق سموحة، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب في صفوف فريقه الموسم المقبل.

وكان مصطفى فتحي قد انتقل إلى نادى سموحة على سبيل الإعارة ونجح فى تقديم مستويات فنية مميزة جعلته ينضم إلى معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة، أنه يتمنى أن يستمر مصطفى فتحي لاعب الزمالك معه للموسم المُقبل، قائلا: "هو مستريح معانا أكثر، وطريقة لعبنا تناسبه، لأننا لا نرهقه دفاعيا".

وأكمل سامي: "الزمالك بالتأكيد يريد اللاعبين ولكن لم يتواصلوا معنا، ولم نجلس مع اللاعب حتى الآن من أجل معرفة قراره، وانا والمهندس فرج عامر لا نضغط على أي لاعب من أجل البقاء".

وأحرز مصطفى فتحى لاعب فريق سموحة هدف التعادل لفريقه بمرمى البنك الأهلى في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .