شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: ضربة الجزاء الثانية لسموحة "فضيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على ضربة الجزاء الثانية التى تم احتسابها لفريق سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وقال جلال فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يذاع على قناة أون تايم 2: "مدربون ومديرون كورة بينتقدوا التحكيم وقرارات التحكيم، وأنا مش بتكلم خالص ولكن ضربة الجزاء التانية فضيحة".

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وأحرز هدفى فريق البنك الأهلى أحمد على، بينما جاء هدفا سموحة عن طريق مصطفى فتحى، وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما جاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.