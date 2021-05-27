ملف الأربعاء.. الزمالك والإسماعيلي يُعلنان قائمتيهما.. وفياريال بطل الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث الأربعاء:

أول تعليق من محمود قاعود بعد واقعة خالد جلال

طبيب الأهلي يوضح سبب تجدد إصابة معلول ويؤكد تعافيه

"أبو جبل يعود وبديل شاب لطارق".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي في الكأس

طبيب الأهلي يكشف موقف "فتحي" و"نيدفيد" من المشاركة مع الفريق

طبيب الأهلي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة في السوبر

كاف يعلن تواجد تقنية الفيديو في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك بكأس مصر

إنبي يقفز للمركز السابع بالدوري بثنائية في سيراميكا كليوباترا

المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا: هل من الطبيعي أن أضغط على التحكيم حين أخسر؟

خالد جلال يوقف محمود قاعود لأجل غير مسمى ويحوله للتحقيق

"يباع غدًا".. حارس ليفربول السابق يطالب برحيل محمد صلاح

بركلات الترجيح.. فياريال يتوج بالدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

"زمالك 2003" يفوز ببطولة الجمهورية بعد ثلاثية في مرمى إنبي

كرة سلة.. الزمالك يفوز على فاب الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا

أندية سوبر ليج تصدر بيانا رسميا ترفض خلاله تهديدات يويفا

بيراميدز يعلن.. إصابة الشناوي بشد في العضلة الأمامية

رابطة الأهلي بقطر: أبو تريكة وجمعة أول الحاضرين

مصدر بالأهلي يُعلن جاهزية مروان محسن للمباريات

أول تعليق رسمي من الرجاء حول بيع رحيمي للأهلي

مصدر بالأهلي يوضح لـ"الخليج 365" مصير أفشة وشريف

الجهاز الطبي لبيراميدز يكشف حالة مصابي الفريق

استدعاء رباعي الزمالك للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب