أول تعليق من محمود قاعود بعد واقعة خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
علق محمود قاعود، لاعب فريق نادي البنك الأهلي، على واقعة اعتراضه بشكل غير لائق على خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي خلال مباراة فريقه أمام سموحة اليوم.
وشهدت مباراة البنك الأهلي ونظيره سموحة، في وقت سابق من اليوم، رفض محمود قاعود قرار المدير الفني لفريقه، خالد جلال بالتغيير خلال أحداث المباراة.
وقرر خالد جلال إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى بجانب التدريب منفرداً وغرامة مبدئية مائة وخمسون ألف جنيها وتحويله للتحقيق.
وقال محمود قاعود في تصريحات عبر برنامج البلدوزر على قناة الشمس: "اعتذر للكابتن خالد جلال واعتذر لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي وما حدث مني لم يتعدى الحماس".
وتابع: "رفضت الخروج بسبب حماسي لتغيير النتيجة ولم أعترض نهائيًا منذ لعبي كرة القدم وكنت في نادي إنبي عمري ما اعترضت نهائيًا واعتذر للنادي والفريق".
واختتم قاعود: "إدارة نادي البنك الأهلي إدارة محترمة ولا تستحق ما حدث اليوم وأكرر اعتذاري للنادي واللاعبين والجهاز الفني".