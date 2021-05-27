أول تعليق من محمود قاعود بعد واقعة خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

علق محمود قاعود، لاعب فريق نادي البنك الأهلي، على واقعة اعتراضه بشكل غير لائق على خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي خلال مباراة فريقه أمام سموحة اليوم.

وشهدت مباراة البنك الأهلي ونظيره سموحة، في وقت سابق من اليوم، رفض محمود قاعود قرار المدير الفني لفريقه، خالد جلال بالتغيير خلال أحداث المباراة.

وقرر خالد جلال إيقاف محمود قاعود لاعب الفريق لأجل غير مسمى بجانب التدريب منفرداً وغرامة مبدئية مائة وخمسون ألف جنيها وتحويله للتحقيق.

وقال محمود قاعود في تصريحات عبر برنامج البلدوزر على قناة الشمس: "اعتذر للكابتن خالد جلال واعتذر لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي وما حدث مني لم يتعدى الحماس".

وتابع: "رفضت الخروج بسبب حماسي لتغيير النتيجة ولم أعترض نهائيًا منذ لعبي كرة القدم وكنت في نادي إنبي عمري ما اعترضت نهائيًا واعتذر للنادي والفريق".

واختتم قاعود: "إدارة نادي البنك الأهلي إدارة محترمة ولا تستحق ما حدث اليوم وأكرر اعتذاري للنادي واللاعبين والجهاز الفني".