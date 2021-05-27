طبيب الأهلي يوضح سبب تجدد إصابة معلول ويؤكد تعافيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن علي معلول لاعب الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وإنه تحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية.

وأضاف أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي : "علي معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة."

وتابع: "نسبة تجدد الإصابة في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65%. ومن الحظ السيئ أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقا للبروتوكول."

وشدد أبو عبلة على أن معلول شارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ومؤخرا انتظم بشكل كامل في المران.

واختتم أبو عبلة تصريحاته قائلا: "استشرنا مركزا طبيا عالميا في قطر، وأكد جاهزية علي معلول للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك بالطبع وفقا لرؤية الجهاز الفني".

ويلعب الأهلي أمام نهضة بركان المغربي كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبلة.