طبيب الأهلي يوضح سبب تجدد إصابة معلول ويؤكد تعافيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
صرح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن علي معلول لاعب الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وإنه تحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية.
وأضاف أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي : "علي معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة."
وتابع: "نسبة تجدد الإصابة في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65%. ومن الحظ السيئ أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقا للبروتوكول."
وشدد أبو عبلة على أن معلول شارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ومؤخرا انتظم بشكل كامل في المران.
واختتم أبو عبلة تصريحاته قائلا: "استشرنا مركزا طبيا عالميا في قطر، وأكد جاهزية علي معلول للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك بالطبع وفقا لرؤية الجهاز الفني".
ويلعب الأهلي أمام نهضة بركان المغربي كأس السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبلة.