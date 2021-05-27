"أبو جبل يعود وبديل شاب لطارق".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام نظيره الإسماعيلي في كأس مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره الإسماعيلي، عند التاسعة من مساء يوم غد الخميس على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة 16 من الكأس.

وشهدت القائمة عودة حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل كما استدعى كارتيرون حمدي علاء لاعب الارتكاز بفريق الشباب بالزمالك بعد غياب طارق حامد للطرد.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل