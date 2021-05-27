طبيب الأهلي يكشف موقف "فتحي" و"نيدفيد" من المشاركة مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، الدكتور أحمد أبو عبلة، إن حمدي فتحي قد شارك في التدريبات منذ شهر، وكان هناك احتياطات طبية خلال مشاركته.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء: "اليوم تحدثنا مع الجهاز الفني ومنحنا الضوء الأخضر لمشاركة فتحي في المباريات، بناءً على الفحوصات الطبية التي أُجريت له هنا، وبالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة في الكوع".

وشدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي على أن مشاركة حمدي فتحي في المباريات خلال الفترة المقبلة رأي فني بحت.

وأتم رئيس الجهاز الطبي للأهلي تصريحاته بالتطرق إلى موقف كريم نيدفيد، مشيراً إلى أن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية وبات تحت تصرف الجهاز الفني.