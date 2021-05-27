فياريال يشفي غليل صبر السنين بهزيمة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الاوروبي

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي 2021 التي استضافتها الأراضي البولندية في قمة مباريات اليوم الاربعاء 26 مايو.

نجح فياريال أخيرًا في أن يشفي غليل صبر السنين بأول تتويج له على كافة الأصعدة، بعدما هزم مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي هذا المساء بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وضرب الفريق الملقب بـ “الغواصات الصفراء” 3 عصافير بعد ليلة ماراثونية طويلة شهدت التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي لتمتد بعدها إلى 21 ركلة جزاء ترجيحية، قبل أن تنتهي بفوز فياريال بنتيجة 11/10 بركلات الترجيح، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان الحجر الثاني من هذا التتوج، ترشح فياريال إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، حيث احتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2021/2020 ليتأهل من خلاله إلى بطولة الكونفرنس ليج، ليذهب الآن هذا المقعد إلى سيلتا فيجو الذي أنهى في المركز الثامن.

أما الحجر الثالث فقد كان الترشح إلى مباراة الأشهر في كأس السوبر الأوروبي لمواجهة الفائز من مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

استطاع فياريال إنهاء الشوط الأول من هذه المباراة التاريخية متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله هدافه التاريخي “جيرارد مورينو” بمتابعة مثالية لكرة عرضية أرسلها داني باريخو داخل منطقة العمليات عند الدقيقة 29.

ورفع جيرارد مورينو رصيد أهدافه لـ 7 في 12 مباراة بمنافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم، و30 هدف في العموم بعدما سجل 23 هدفًا في الدوري الإسباني تسلم على إثرها لقب زارا كأفضل هداف إسباني محلي في الليجا.

مع مطلع الشوط الثاني لعب فياريال بتحفظ اتسم بالتوتر، ليضغط مانشستر يونايتد بكل ما لديه من قوة لإنهاء مفاجأة الغواصات الصفراء التي استمرت لمدة 30 دقيقة، ما نتج عنه هدف التعديل في الدقيقة 55، والذي تكفل بتسجيله الهداف الأوروجوياني إدينسون كافاني بمتابعة مثالية لتسديدة سكوت مكتوميناي التي ارتدت بين الأقدام بشكل غريب لتجد كافاني الذي وضعها في الشباك بعد هروبه من باو توريس.

وأضطر المدير الفني لنادي فياريال “أوناي إيمري” لإجراء تغيير دفاعي لتقليص الزخم الهجومي لمانشستر يونايتد، فسحب المهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا وأشرك لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 60.

لكن لم يجد جديد، وواصل مانشستر يونايتد هيمنته وسيطرته على وسط الملعب، وعلى كلا الطرفين بتقدم دائم من جانب بيساكا ولوك شو، وكادت الدقيقة 64 تحمل نباء غير سار لفياريال عندما أصطدمت كرة عرضية أرسلها برونو فيرنانديز في ذراع المدافع الإسباني الشاب “باو توريس” داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب رافضًا احتساب ركلة جزاء.

راشفورد يُهدر فرصة غريبة، وإيمري يُنقذ فياريال بدكة البدلاء

في الدقيقة 69 كاد ماركوس راشفورد يقتل أحلام فياريال عندما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء إنفرد على إثرها بالحارس رولي، إلا أن تعامله كان مُخيبًا للآمال بتسديدة غاية في السوء ذهبت جوار القائم الأيسر والمرمى مفتوح على مصراعيه.

وتواصلت محاولات مانشستر يونايتد الجادة لتسجيل هدف الفوز بفرصة جديدة في الدقيقة 72، عندما تخلص لوك شو من كابويه بمراوغة مذهلة قبل أن يُمرر عرضية نموذجية داخل منطقة العمليات على رأس كافاني الذي ضربها بالرأس على أقصى يمين رولي، لكن الأرض أنشقت وأخرجت باو توريس الذي أبعدها بالرأس خارج المنطقة في توقيت مثالي.

وتفاعل المدير الفني لفياريال مع تلك الأحداث وبدأ استخدام دكة البدلاء لتحسين الأداء الدفاعي للفريق بعدما أخفق كوكلين في ضبط إيقاع الوسط، ليدفع بالمهاجم الدولي الإسباني السابق باكو ألكاثير والمدافع موي جوميز بدلاً من مانو تريجوروس ويريمي بينو عند الدقيقة 77.

وعاد أوناي إيمري بتغييرين جديدين لتحسين أداء خط الدفاع في الدقيقة 88، فقام بإشراك الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو والمدافع المخضرم ماريو جاسبر بدلاً من ألفونسو بيدرازا وخوان فويث.

وتسببت تدخلات إيمري في تكسير إيقاع اللعب بعض الشيء خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي على نتيجة التعادل الإيجابي 1/1، وتتحول إلى شوطين إضافيين.

ظهر فياريال بمستوى مغاير تمامًا بعد ذلك خلال الشوط الإضافي الأول، وهدد مرمى مانشستر يونايتد لكن دون استغلال للفرص الحقيقية التي أتيحت لكل من جيرارد مورينو وباكو ألكاثير وباريخو، وبسبب اللعب المحتشم من الظهيرين في عملية التقدم لمساندة الهجوم خوفًا من المرتدات.

وخلال الشوط الاضافي الثاني، واصل فياريال تحسنه، وكاد يتحصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة من المدافع الإفواري إيريك بايي أثناء تصديه لتسديدة جيرارد مورينو في الدقيقة 113.

لكن غرفة تقنية الفار لم تتواصل مع حكم المباراة الفرنسي كليمان توربان، لتمر اللقطة مرور الكرام، وبردًا وسلامًا على مانشستر يونايتد الذي تنفس جمهوره الصعداء في تلك اللحظات خوفًا من هدف قاتل، وأملاً في وصول اللقاء إلى ركلات جزاء ترجيحية.

مانشستر يونايتد ضد فياريال – ركلات الجزاء تنصر الغواصات –

سدد فياريال في ركلات الجزاء أولاً، ونجح جميع لاعبيه في التسجيل، والأمر ذاته خص مانشستر يونايتد.

وانتهت ركلات الجزاء الترجيحية بالتعادل 5/5، لتلعب بعدها ضربة وضربة، ومن يهدر يخسر اللقب، حتى جاءت الركلة الـ 11 التي شهدت تسجيل حارس مرمى فياريال “رولي” وإخفاق حارس مانشستر يونايتد “دي خيا” بعدما سدد جميع اللاعبين الأساسيين.

والتالي ركلات الجزاء

مورينو ينجح في تنفيذ الركلة الأولى. (1-0)

ماتا يسجل التعادل ببراعة. (1-1)

رابا يسجل الترجيحية الثانية لفياريال (2-1)

تيليس ينجح في التسجيل والآن النتيجة (2-2).

باكو ألكاسير يسجل بصعوبة بالغة (3-2).

برونو فيرنانديز ينجح ولكن بصعوبة ايضًا. (3-3)

ألبيرتو مورينو يحرز الرابعة بنجاح (4-3).

راشفورد يعوض الظهور السيء ويسجل أفضل ركلة ترجيح حتى الآن (4-4).

باريخو يسدد وينجح في التسجيل (5-4).

كافاني يعدل.. الكرة في زاوية ورولي في أخرى (5-5).

جوميز يسجل السادسة لفياريال (6-5).

فريد يحرز التعادل بعد عناء (6-6).

ألبيول يسجل بهدوء (7-6).

جيمس ينجح في إدراك التعادل (7-7).

كوكولين يضعها باقتدار في سقف الشباك (8-7).

لوك شاو يسجل بصعوبة (8-8).

جاسبار يحرز التاسعة (9-8)..

توانزيبي والتعادل (9-9).

باو توريس يسجل العاشرة (10-9).

ليندلوف يحرز التعادل (10-10).

الحارس رولي يتفنن في التنفيذ وينجح (11-10).

واخيرًا.. أتى من يضيع، دي خيا يسدد ورولي يتصدى، لتنطلق احتفالات فياريال في ملعب المباراة بأول تتويج في تاريخ النادي.